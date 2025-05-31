Эффективный метод борьбы с муравьями и тлей: аптечное средство, которое работает за 24 часа

15:34, 31 май 2025

Муравьи – частые гости на садовых участках. Эти трудолюбивые насекомые могут быть как союзниками, так и врагами садовода. С одной стороны, они улучшают структуру почвы, способствуют ее аэрации и обогащают питательными веществами. С другой стороны, муравьи могут стать разносчиками тли, нанося вред растениям.

Так как же вести себя с этими противоречивыми насекомыми? Полностью уничтожать их не стоит, но вот сократить численность до разумного уровня – задача вполне выполнимая. Эксперты канала «Советы биолога» в Telegram делятся простым и эффективным способом борьбы с муравьями на даче.

Главное оружие в борьбе с муравьями – это обычный нашатырный спирт.

Рецепт:

Разведите 1 флакон (40 мл) нашатырного спирта в 10 литрах воды. Тщательно перемешайте раствор.

Применение:

Налейте немного раствора на муравейник.

Сделайте вокруг муравейника небольшую лунку и залейте туда остатки жидкости.

Повторите процедуру несколько раз, чтобы полностью обработать муравейник.

Почему это работает?

Муравьи не выносят резкого запаха нашатырного спирта.

Быстрый эффект : Запах нашатыря быстро выветривается, но для муравьев он остается ощутимым надолго.

: Запах нашатыря быстро выветривается, но для муравьев он остается ощутимым надолго. Длительное действие: Обработанные места муравьи будут обходить стороной.

Совет:

Для усиления эффекта можно добавить в раствор немного жидкого мыла.

Важно:

При работе с нашатырным спиртом используйте перчатки и респиратор.

Не используйте раствор на цветущих растениях.

Помните, что муравьи – не всегда враги. Используя простые методы контроля их численности, вы сможете поддерживать баланс в своем саду и получать пользу от этих трудолюбивых насекомых.

Автор: Алия Карачурина