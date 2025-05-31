Эффективный метод борьбы с муравьями и тлей: аптечное средство, которое работает за 24 часа
15:34, 31 май 2025
Муравьи – частые гости на садовых участках. Эти трудолюбивые насекомые могут быть как союзниками, так и врагами садовода. С одной стороны, они улучшают структуру почвы, способствуют ее аэрации и обогащают питательными веществами. С другой стороны, муравьи могут стать разносчиками тли, нанося вред растениям.
Так как же вести себя с этими противоречивыми насекомыми? Полностью уничтожать их не стоит, но вот сократить численность до разумного уровня – задача вполне выполнимая. Эксперты канала «Советы биолога» в Telegram делятся простым и эффективным способом борьбы с муравьями на даче.
Главное оружие в борьбе с муравьями – это обычный нашатырный спирт.
Рецепт:
- Разведите 1 флакон (40 мл) нашатырного спирта в 10 литрах воды.
- Тщательно перемешайте раствор.
Применение:
- Налейте немного раствора на муравейник.
- Сделайте вокруг муравейника небольшую лунку и залейте туда остатки жидкости.
- Повторите процедуру несколько раз, чтобы полностью обработать муравейник.
Почему это работает?
Муравьи не выносят резкого запаха нашатырного спирта.
- Быстрый эффект: Запах нашатыря быстро выветривается, но для муравьев он остается ощутимым надолго.
- Длительное действие: Обработанные места муравьи будут обходить стороной.
Совет:
Для усиления эффекта можно добавить в раствор немного жидкого мыла.
Важно:
- При работе с нашатырным спиртом используйте перчатки и респиратор.
- Не используйте раствор на цветущих растениях.
Помните, что муравьи – не всегда враги. Используя простые методы контроля их численности, вы сможете поддерживать баланс в своем саду и получать пользу от этих трудолюбивых насекомых.
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