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Узнайте, как вырастить самую сладкую и крупную малину: важные шаги, которые необходимо сделать в начале июня

Узнайте, как вырастить самую сладкую и крупную малину: важные шаги, которые необходимо сделать в начале июня

13:52, 31 май 2025

Каждый дачник мечтает о рекордных урожаях сладких крупных ягод малины. Но добиться такого результата под силу далеко не всем. Секрет кроется в особой технике обрезки, разработанной известным садоводом Александром Соболевым, которого заслуженно прозвали "малиновым Мичуриным". Благодаря его уникальной методике можно в разы увеличить продуктивность малинников.

Соболев рекомендует проводить первую обрезку в конце весны - начале лета, когда молодые побеги малины достигнут высоты 80-120 см. На этом этапе нужно укоротить верхушки стеблей на 10-15 см с помощью секатора. Это заставит кустарник направить все свои силы на формирование боковых ответвлений.

В результате за сезон боковые побеги успеют вырасти до впечатляющих 50 см в длину. А слабые стебли следует безжалостно удалять. Такая процедура позволит малине набрать необходимую мощь.

Затем, ранней весной следующего года, необходимо провести вторую обрезку - укоротить боковые веточки на 5-15 см от макушки. Это превратит обычный сорт в ремонтантный, способный плодоносить с ранней весны до поздней осени.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: малина
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