Не делайте этих ошибок при выращивании огурцов: агроном Давыдова предупреждает о потере урожая

12:19, 31 май 2025

Огурцы – классика российского огорода. Каждый дачник мечтает о собственном урожае этих хрустящих зеленых плодов. Однако не всегда получается вырастить их в изобилии. Агроном Ксения Давыдова раскрывает секреты успешного огуречного царства и главные ошибки, которых следует избегать.

Зачастую садоводы пытаются ускорить плодоношение, прищипывая верхушки огуречных лиан. Однако Давыдова предостерегает от такой практики. Удаление точки роста тормозит развитие растения и может навредить ему, если не планируется скорый сбор урожая. Гораздо безопаснее проводить эту процедуру не ранее, чем за неделю до ожидаемого финала огуречного сезона.

Многие огородники пренебрегают установкой опор для вьющихся огуречных плетей. Между тем, вертикальное расположение стеблей крайне важно. Оно обеспечивает лучшую циркуляцию питательных веществ и проветривание, упрощает уход и сбор урожая.

Ещё одной распространенной ошибкой является неконтролируемый рост боковых побегов. Эти отростки забирают часть ценных питательных ресурсов растения, замедляя формирование основных плодов. Поэтому агроном советует своевременно удалять боковые отростки, если только вы не экспериментируете со специальными способами их формирования для увеличения урожайности.

Наконец, особого внимания требует момент полива. Не стоит обрезать огуречную зелень или бороться с боковыми побегами сразу после увлажнения почвы. В этот период жидкость активно циркулирует по стеблям и плетям. Повреждение растений чревато развитием гнили и гибелью плодов. Лучше всего выждать время для стабилизации и только затем браться за обрезку лишних побегов.

Автор: Алия Карачурина