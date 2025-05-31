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Удивите соседей урожаем: простой способ увеличить плодоношение клубники с помощью этого дешевого порошка

Удивите соседей урожаем: простой способ увеличить плодоношение клубники с помощью этого дешевого порошка

11:56, 31 май 2025

Многие садоводы-любители сталкиваются с проблемой получения урожая клубники. Мелкие, невкусные ягоды нередко становятся разочарованием после долгих месяцев ухода за грядками.

Ключом к успешному выращиванию клубники является правильное питание растений в период формирования ягод. В это время кустам необходимо обеспечить дополнительное поступление важных микроэлементов, одним из которых является бор. Он играет жизненно важную роль в развитии полноценных плодов и способствует их крупному размеру и насыщенному вкусу.

Эксперты садоводческого канала "О фазенде. Загородная жизнь" делятся проверенным рецептом подкормки клубники борной кислотой. Приготовление раствора не составит труда: всего лишь 5 граммов борного порошка, растворенного в ведре воды. Этот питательный состав следует вылить под каждый куст, выделяя примерно 1 стакан на растение. Такой дозировки будет достаточно для насыщения ягод полезными веществами.

Применение борной подкормки позволит вам в ближайшее время увидеть ошеломляющий результат. Крупные, сочные и невероятно сладкие ягоды будут радовать глаз и восхищать своим великолепным вкусом. Не исключено, что ваш богатый урожай вызовет добрую зависть у соседей-садоводов, ставших свидетелями успеха.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: клубника подкормка
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