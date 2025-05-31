Простая ловушка, спасающая яблони от плодожорки: советы агронома для эффективной защиты сада

11:47, 31 май 2025

Садоводы часто сталкиваются с коварной угрозой – яблоневой плодожоркой. Этот небольшой, но опасный вредитель способен нанести серьезный урон урожаю, поражая плоды яблонь, груш, абрикосов, слив и других фруктовых деревьев. Однако не стоит отчаиваться – существует простой и доступный способ дать отпор назойливому насекомому.

Ранним летом, когда ночи становятся теплее, темно-бурые бабочки плодожорки оживают и начинают активно размножаться. Их пик активности приходится на конец мая и начало июня, когда самки откладывают яйца на южной стороне крон деревьев, предпочитая самые крупные и сочные плоды. Хитрый вредитель прекрасно адаптирован к окружающей среде и способен переживать даже суровые зимы, укрываясь в щелях коры и других убежищах.

Агроном Нелли Гуляева делится эффективным народным методом борьбы с плодожоркой, который не требует применения дорогостоящих химикатов.

Для создания ароматной ловушки понадобится всего несколько простых ингредиентов: ржаной хлеб, сахар, дрожжи и теплая вода. Смешайте их вместе и оставьте на несколько дней для брожения. Когда жидкость приобретет характерный квасной запах, перелейте ее в емкости с широким горлом и развесьте в кронах деревьев.

По утрам собирайте бабочек, попавшихся в ароматную западню. Храните приманку в прохладном месте до следующего вечера. Нелли Гуляева рекомендует повторять этот процесс в течение трех недель, пока продолжается активный лет плодожорки.

Автор: Алия Карачурина