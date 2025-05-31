В июне черной смородине обязательно нужна эта подкормка: ягоды будут крупные и сладкие
11:36, 31 май 2025
Июнь – не только месяц пышного цветения садов, но и период, когда закладывается основа будущего урожая смородины. Именно в это время кустарник активно формирует побеги и завязи ягод, поэтому так важна правильная подкормка.
Минеральные удобрения для обильного плодоношения
Опытные садоводы рекомендуют в начале июня побаловать смородину минеральными подкормками. Для этого в 10 литрах теплой воды разведите 10-12 граммов суперфосфата. Полученным раствором щедро полейте кусты, заряжая их силой для щедрого урожая.
Зольная подкормка: простой рецепт
Не стоит забывать и о золе – кладезе микроэлементов, так необходимых смородине. Посыпьте ею приствольный круг, а затем обильно полейте. Для черной смородины достаточно 100-150 граммов золы, а для красной или белой – 200 граммов.
Настой из перепревшего навоза: щедрый дар природы
Ценители натуральных подкормок могут порадовать своих смородиновых кустов настоем из перепревшего навоза. В 10-литровую емкость поместите 2 килограмма органики и залейте водой. Накройте крышкой и дайте настояться 3-4 дня, не забывая ежедневно перемешивать. Взрослому кусту будет достаточно 10 литров этого чудодейственного эликсира, а молодым хватит и 5 литров.
Справка:
- В диком виде черная смородина распространена по всей Европе, а также в Сибири и северо-востоке Казахстана.
- Плодоносить кусты начинают в середине лета.
- При благоприятных условиях с одного куста можно собрать до 4,5 килограммов вкусных и витаминных ягод.
- Черная смородина богата витаминами А и С, железом, марганцем, калием и фосфором.
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