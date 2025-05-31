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Не стоит начинать день с кофе: американские ученые рассказали о вреде любимого напитка

Не стоит начинать день с кофе: американские ученые рассказали о вреде любимого напитка

11:28, 31 май 2025

Для многих людей ароматный кофе – это неотъемлемая часть утреннего ритуала, без которого сложно представить себе начало дня. Но стоит ли торопиться с чашкой горячего напитка, не позавтракав? Американские ученые из Национального института здоровья бьют тревогу: кофе натощак может нанести вред не только желудку, но и нервной системе.

Желудочный дискомфорт и нервное напряжение:

Как гласит исследование, кофе, выпитый до еды, раздражает стенки желудка, повышая кислотность желудочного сока. Это может привести к изжоге, тошноте, вздутию живота и другим неприятным симптомам.

Помимо этого, кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует центральную нервную систему. В результате увеличивается выработка кортизола – "гормона стресса". Это может привести к головным болям, усталости, проблемам с концентрацией внимания, тревожности и даже депрессии.

Кому стоит отказаться от кофе натощак:

С особой осторожностью к утреннему кофе стоит относиться людям, страдающим от тревожных расстройств, аритмии и гипертонии. У них кофеин может усилить симптомы этих заболеваний.

Интересный факт:

Любопытно, что лидером по потреблению кофе является Финляндия. В среднем, один финн выпивает около 6 чашек кофе в день!

Стоит ли рисковать?

Каждый человек сам решает, готов ли он пожертвовать утренним ритуалом ради своего здоровья. Если вы замечаете, что кофе натощак вызывает у вас неприятные симптомы, лучше заменить его травяным чаем или стаканом воды.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: кофе здоровье
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