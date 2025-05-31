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Берем кокосовое молоко, бананы и мед - и готовим изумительное домашнее мороженое за считанные минуты

Берем кокосовое молоко, бананы и мед - и готовим изумительное домашнее мороженое за считанные минуты

10:35, 31 май 2025

В жаркие летние деньки так приятно освежиться прохладным лакомством. Мороженое - безусловный фаворит сезона, но далеко не всегда магазинные сладости могут похвастаться натуральным составом. Впрочем, порадовать себя и близких вкусным и полезным десертом совсем несложно, приготовив его в домашних условиях. Предлагаем вам простой и быстрый рецепт нежного бананового мороженого от известного кулинара Юлии Архиповой.

Этот освежающий десерт не содержит вредных добавок и консервантов, зато богат витаминами и микроэлементами благодаря входящим в его состав натуральным ингредиентам. Для приготовления бананового мороженого вам понадобится всего три компонента: 2 стакана кокосового молока, 3 спелых банана и 3 ст.л. жидкого меда.

Начнем с того, что аккуратно очистим и измельчим бананы при помощи блендера до консистенции однородного пюре. Затем соединим банановую массу с кокосовым молоком, тщательно перемешав ингредиенты. После этого влейте в смесь мед по вкусу и взбейте массу до состояния, напоминающего молочный коктейль.

Осталось лишь разлить смесь по формочкам и поместить их в морозильную камеру примерно на два часа. По истечении указанного времени ваше домашнее банановое мороженое будет готово к употреблению. Не забудьте хранить его в морозилке, чтобы десерт сохранил прекрасную плотную консистенцию и освежающие свойства.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: мороженое
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