Хотите, чтобы розы цвели весь сезон? Угостите их этим эко-настоем, заодно избавитесь от тли и муравьёв

21:10, 01 июн 2025

Многие опасаются возиться с розой, полагая, что уход за королевой цветов - дело хлопотное и требующее особых навыков. На самом деле эти опасения напрасны, ведь существуют простые и безопасные способы содержать розы в превосходной форме.

В погоне за пышным цветением розоводы нередко прибегают к химическим удобрениям и инсектицидам. Между тем, есть натуральная альтернатива, позволяющая не только стимулировать роскошное цветение, но и эффективно бороться с вредителями без вреда для окружающей среды.

Агроном Ксения Давыдова делится проверенным рецептом подкормки на основе семян грейпфрута. Приготовить это универсальное средство проще простого. Достаточно насыпать семена в банку, залить литром кипятка, добавить чайную ложку уксуса и оставить настаиваться на неделю.

Через неделю смесь готова к применению - ее следует опрыскать по листьям и бутонам роз. Благодаря антибактериальным и инсектицидным свойствам цитрусовых семян, средство окажет двойной эффект. Во-первых, оно подпитает розы ценными микроэлементами, что позволит им развиваться и цвести на зависть соседям. Во-вторых, характерный горьковатый аромат отпугнет мелких вредителей вроде тли и муравьев.

Автор: Алия Карачурина