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Потрясающий совет по чистке картошки: делаем надрез и варим - экономим время и силы

Потрясающий совет по чистке картошки: делаем надрез и варим - экономим время и силы

21:10, 01 июн 2025

Приготовление большинства блюд из картофеля начинается с монотонного процесса чистки клубней. Но существует гениально простой лайфхак, который поможет вам справиться с этой задачей в мгновение ока.

Начнем с подготовки. Тщательно вымойте картофелины под проточной водой, удалив всю грязь и налет с кожуры. Затем слегка надрежьте каждый клубень по кругу примерно посередине, сделав неглубокий надрез ножом или вилкой. Такая несложная манипуляция позволит кожуре позже легко отстать.

После этого отварите картофель обычным способом до готовности. Как только он сварится, слейте горячую воду и залейте клубни холодной водой из-под крана. Оставьте их настояться в течение нескольких минут.

Теперь наступает кульминационный момент. Возьмите остывший картофель и просто пальцами или вилкой подцепите кожуру – и она отделится целиком, без остатка! Это происходит благодаря резкому перепаду температур, из-за которого кожура отслаивается сама.

Справка. Стоит отметить, что далеко не всегда этот вкуснейший корнеплод воспринимался так же положительно в России. В начале XIX века против выращивания картофеля даже проходили массовые крестьянские бунты. К счастью, сегодня картошка – неотъемлемая часть национальной кухни.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: картофель лайфхаки
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