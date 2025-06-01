Урожай смородины и малины будет рекордным: успейте выполнить это до середины июня — советы агронома

19:32, 01 июн 2025

Агроном Ксения Давыдова поделилась с читателями эффективным рецептом удобрения, способным подарить небывалый урожай малины и смородины. За плечами этого специалиста почти четверть века опыта в садоводстве, так что ее советы заслуживают самого пристального внимания.

Как поведала Давыдова, перед наступлением середины июня важно позаботиться о должном питании ягодных кустов. Для этого следует приготовить специальную подкормку из доступных компонентов. Ингредиенты просты: мочевина (1 столовая ложка), суперфосфат (1,5 столовой ложки), сульфат калия (0,5 столовой ложки) и 10 литров воды. Смешав вышеперечисленные элементы в указанных пропорциях, получим живительный эликсир для кустарников.

Дальнейший процесс прост, как валенок: растворенное удобрение вносится под корни малины и смородины по 2 литра на каждый куст. Если все сделать правильно, то летом непременно будет чем похвастаться – крупными, сочными, исключительно сладкими плодами.

Помимо этого, агроном рекомендует своевременно обрезать лишние и старые ветви у смородины, поскольку наибольший урожай приходится на двухлетние и трехлетние побеги.

Справедливости ради, стоит напомнить, что малина и смородина издревле славились своими целебными свойствами. Настои из листьев этих ягодных культур богаты такими полезными веществами, как аскорбиновая и фолиевая кислоты, витамины А, С, РР, Е, К, флавоноиды и антиоксиданты. Однако польза для здоровья – тема для отдельного разговора. Главное – правильно позаботиться о кустарниках, чтобы затем в полной мере насладиться их сладкими дарами.

Автор: Алия Карачурина