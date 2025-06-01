Один показатель анализа крови, который сигнализирует о вирусной инфекции: врач Носков дал советы

13:58, 01 июн 2025

Снижение числа лейкоцитов в крови само по себе не является болезнью, а выступает лишь симптомом, за которым могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем. Именно поэтому игнорировать такой сигнал организма опасно - он может указывать на целый ряд патологических состояний.

Состояние, когда количество лейкоцитов в крови падает ниже нормы, называется лейкопенией. Среди наиболее распространенных причин этого явления можно выделить вирусные инфекции, поражения костного мозга, увеличение селезенки, болезнь Аддисона-Бирмера, миелофиброз и плазмоцитому.

Как отмечает врач Иван Носков, лейкопения также может быть симптомом таких серьезных заболеваний, как сепсис, анафилактический шок, болезни соединительной ткани, миелодиспластические синдромы и даже острые лейкозы. Кроме того, снижение уровня этих жизненно важных клеток иногда наблюдается на фоне приема определенных лекарственных препаратов.

Лейкоциты играют ключевую роль в иммунной системе организма, вырабатывая антитела для борьбы с бактериями и чужеродными белками. Поэтому их дефицит может серьезно ослабить защитные силы организма.

Специалисты настоятельно рекомендуют не игнорировать тревожные сигналы и не пытаться ставить себе диагноз самостоятельно. Если анализ крови показал низкий уровень лейкоцитов, следует незамедлительно обратиться к врачу. Только квалифицированный медик сможет правильно интерпретировать результаты и назначить необходимое лечение, направленное на устранение истинной причины проблемы.

Автор: Алия Карачурина