Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Удивительный утренний напиток: врач раскрывает, что пить вместо кофе и чая для энергии и бодрости

Удивительный утренний напиток: врач раскрывает, что пить вместо кофе и чая для энергии и бодрости

13:28, 01 июн 2025

Просыпаясь по утрам, многие из нас инстинктивно тянутся к чашечке ароматного кофе или душистого чая. Однако далеко не все знают, что существуют гораздо более полезные варианты для того, чтобы взбодриться и зарядиться энергией с самого утра.

Главное правило – выбирать напитки, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, но без вредных добавок вроде сахара и консервантов. Идеальный вариант – чистая питьевая вода без газа. Она помогает активизировать обмен веществ и проснуться.

Но если хочется чего-то особенного, стоит обратить внимание на напиток из цикория. Его вкус очень похож на кофейный, но в составе совершенно другие компоненты. Цикорий не содержит кофеина, зато богат витаминами и микроэлементами. Этот напиток успокаивает, снижает тревожность и стабилизирует уровень сахара в крови. Его можно дополнить молоком или сиропом по вкусу.

Отличной заменой кофе также станет натуральное какао. Это кладезь природных антиоксидантов и веществ, стимулирующих выработку серотонина – гормона удовольствия. Какао подарит бодрость и хорошее настроение на весь день. В его составе есть кальций, магний, фосфор и железо. Важно использовать не гранулированный продукт с сахаром, а именно порошок, который следует заваривать на огне, добавляя молоко или воду.

Историческая справка: первыми культивировать какао научились индейцы майя около 2400 лет назад на территории нынешней Коста-Рики. Плоды какао они употребляли в виде напитка.

Избавьтесь от тревоги и укрепите нервы без вреда для здоровья - 3 волшебных напитка, которые вам необходимы

Читайте также:

Избавьтесь от тревоги и укрепите нервы без вреда для здоровья - 3 волшебных напитка, которые вам необходимы
Автор: Алия Карачурина
Теги: цикорий какао
Читайте также

Названо идеальное время для употребления кофе: рекомендация врача Сараева
Это интересно
Названо идеальное время для употребления кофе: рекомендация врача Сараева
Этот напиток очень полезен женщинам за 50: отличная замена кофе
Это интересно
Этот напиток очень полезен женщинам за 50: отличная замена кофе
«Не истощайте ресурсы организма»: врач раскрыл секреты правильного употребления кофе без вреда для здоровья. Названо идеальное время для употребления напитка
Это интересно
«Не истощайте ресурсы организма»: врач раскрыл секреты правильного употребления кофе без вреда для здоровья. Названо идеальное время для употребления напитка
Врач рассказал о полезном напитке из Эфиопии: прибавит годы жизни
Это интересно
Врач рассказал о полезном напитке из Эфиопии: прибавит годы жизни


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен