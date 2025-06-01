Удивительный утренний напиток: врач раскрывает, что пить вместо кофе и чая для энергии и бодрости

13:28, 01 июн 2025

Просыпаясь по утрам, многие из нас инстинктивно тянутся к чашечке ароматного кофе или душистого чая. Однако далеко не все знают, что существуют гораздо более полезные варианты для того, чтобы взбодриться и зарядиться энергией с самого утра.

Главное правило – выбирать напитки, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, но без вредных добавок вроде сахара и консервантов. Идеальный вариант – чистая питьевая вода без газа. Она помогает активизировать обмен веществ и проснуться.

Но если хочется чего-то особенного, стоит обратить внимание на напиток из цикория. Его вкус очень похож на кофейный, но в составе совершенно другие компоненты. Цикорий не содержит кофеина, зато богат витаминами и микроэлементами. Этот напиток успокаивает, снижает тревожность и стабилизирует уровень сахара в крови. Его можно дополнить молоком или сиропом по вкусу.

Отличной заменой кофе также станет натуральное какао. Это кладезь природных антиоксидантов и веществ, стимулирующих выработку серотонина – гормона удовольствия. Какао подарит бодрость и хорошее настроение на весь день. В его составе есть кальций, магний, фосфор и железо. Важно использовать не гранулированный продукт с сахаром, а именно порошок, который следует заваривать на огне, добавляя молоко или воду.

Историческая справка: первыми культивировать какао научились индейцы майя около 2400 лет назад на территории нынешней Коста-Рики. Плоды какао они употребляли в виде напитка.

Автор: Алия Карачурина