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Помидоры на проверку: какие признаки указывают на проблемы с ростом помидоров и как их исправить

Помидоры на проверку: какие признаки указывают на проблемы с ростом помидоров и как их исправить

13:20, 01 июн 2025

Выращивание томатов в теплице требует опыта и внимательности. Малейшие отклонения в условиях среды могут негативно сказаться на урожайности этой популярной культуры.

После пересадки рассады томатов в защищенный грунт теплицы, наблюдение за развитием растений становится жизненно важным. Это позволит вовремя выявить любые проблемы, которые могли бы нанести вред культуре и снизить ее продуктивность. Садовод со стажем Виктория Радзевская, ведущая собственный популярный канал, поделилась своими рекомендациями.

Первым признаком правильного развития томатов является яркий зеленый окрас листвы, который должен проявиться через десять дней после высадки. Однако, если нижние листья начинают желтеть, это может свидетельствовать о недостаточной закалке рассады перед пересадкой. Днем вполне нормально, если листья слегка закручиваются, но к ночи они должны выпрямляться.

Важно обращать внимание на верхушку главного стебля. Она должна возвышаться над листьями, что указывает на сбалансированный рост и достаточное поступление питательных веществ. Если же верхушка опускается ниже листьев, это может быть сигналом о необходимости подкормки или же о слишком высокой температуре в теплице. При температуре +38°C и выше рост растений практически останавливается.

Чтобы добиться отменного урожая помидоров в теплице, необходимо соблюдать оптимальный температурный режим. В период вегетации лучше поддерживать температуру в диапазоне +20-25°C, а во время плодоношения - около +25°C. В ночное время температура может снижаться до +17-18°C.

Чудо-средство за копейки: 2 грамма на ведро - и помидоры дают нереальный урожай

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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры советы
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