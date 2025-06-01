Конец борьбе с фитофторозом на даче: агроном предлагает простое и эффективное решение

13:04, 01 июн 2025

Фитофтороз – настоящий бич для садоводов и огородников. Это опасное грибковое заболевание способно молниеносно распространяться и уничтожать целые посадки. Особенно уязвимы помидоры, столь любимые отечественными дачниками.

Ксения Давыдова, cостоявшаяся в профессии агроном, поделилась рецептом эффективного натурального раствора для борьбы с фитофторозом. Главными компонентами этого своеобразного "эликсира" выступают молочная сыворотка, йод, хозяйственное мыло и борная кислота. При правильном приготовлении и применении этот состав способен остановить распространение заболевания и восстановить здоровье пораженных растений.

Для создания природного фунгицида необходимо смешать теплую воду (10 литров), молочную сыворотку (1 литр), йод (30 капель), натертое хозяйственное мыло (20 граммов) и борную кислоту (5 граммов). Все ингредиенты тщательно перемешиваются, а готовый раствор заливается в опрыскиватель. Далее следует обработать пораженные фитофторозом растения, равномерно опрыскав листья защитным составом. Кроме того, рекомендуется пролить этот природный "эликсир" прямо в прикорневую зону, чтобы подпитать корневую систему.

Автор: Алия Карачурина