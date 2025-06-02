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Почему нужно поливать грядки после дождя: мудрые дачники удивили ответом

Почему нужно поливать грядки после дождя: мудрые дачники удивили ответом

09:22, 02 июн 2025

В летние месяцы, когда жаркие солнечные дни сменяются проливными дождями, многие дачники задаются вопросом: стоит ли дополнительно поливать грядки после обильных осадков? На первый взгляд, это может показаться излишним. Однако опытные садоводы знают, что своевременный полив после дождя имеет свои преимущества и может обеспечить растениям запас влаги на более длительный период.

По словам агронома Ксении Давыдовой, после дождевых осадков почва становится более рыхлой и легче впитывает влагу. Если воспользоваться этим моментом и произвести дополнительный полив, вода проникнет глубже в грунт, накапливаясь в корневой зоне растений. Это обеспечит овощным культурам необходимый запас влаги на ближайшее время.

«Важно не переусердствовать с поливом, чтобы не навредить растениям излишком влаги», - отмечает Давыдова. «Нужно соблюдать баланс и ориентироваться на признаки дефицита влаги в почве».

Для определения степени влажности грунта эксперт рекомендует простой метод. Возьмите тонкую деревянную палочку и воткните ее в почву на несколько сантиметров. Если после извлечения палочка останется чистой, значит грядке требуется полив. Если же на палочке остались следы грунта, то пока можно воздержаться от полива.

После дополнительного полива после дождя агроном советует замульчировать грядки. Это позволит сохранить влагу в почве и предотвратить ее слишком быстрое испарение.

Стоит также помнить о правильном времени для полива в жаркие и прохладные периоды. В знойную погоду лучше поливать утром или вечером, когда меньше риск быстрого испарения влаги. А в прохладные дни полив лучше производить днем, чтобы почва успела впитать воду до наступления ночи.

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Автор: Алия Карачурина
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