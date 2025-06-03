Как избавиться от пня на даче: простой и эффективный метод

11:26, 03 июн 2025

Пни на дачном участке – настоящая головная боль для многих садоводов. Они не только портят внешний вид территории, но и мешают высаживать новые растения. В интернете можно найти множество советов по их удалению, но далеко не все они одинаково эффективны и безопасны.

Сегодня мы расскажем вам о проверенном методе Циолковского, который поможет избавиться от пней без особых усилий. Но помните: работать придется с химическими веществами, поэтому соблюдение техники безопасности – превыше всего.

Секретный ингредиент

Для приготовления "адского зелья" вам понадобится калиевая селитра (не путать с аммиачной!) и сахарный песок в соотношении 70% к 30%.

Подготовка

Вооружившись дрелью, проделайте в пне как можно больше отверстий, расположенных близко друг к другу. Заполните все "ямки" сахарно-селитровой смесью. В одно из отверстий добавьте немного бензина.

Финальный удар

Поджигаем "заряд" и отходим на безопасное расстояние. Для пущей предосторожности обкопайте пень по периметру и уберите все легковоспламеняющиеся предметы.

Оптимальное время

Наиболее эффективно метод Циолковского работает осенью, незадолго до первых заморозков.

Важно

Не используйте аммиачную селитру – она не подходит для этой цели.

Строго соблюдайте меры предосторожности: работайте в защитных перчатках и очках, не подпускайте к месту обработки детей и животных.

Убедитесь, что в радиусе действия отсутствуют легковоспламеняющиеся предметы.

При необходимости повторите процедуру.

Автор: Алия Карачурина