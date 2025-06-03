Избегайте этой ошибки при заваривании чая: сохраните вкус и целебные свойства

11:17, 03 июн 2025

На первый взгляд, заварить вкусный чай – проще простого. Однако, как и в любом деле, здесь есть свои тонкости. Несоблюдение простых правил может привести к тому, что вместо ароматного и полезного напитка вы получите горькую и невкусную жидкость.

Температура воды

Многие ошибочно полагают, что чай нужно заливать кипятком. Это заблуждение! Чрезмерно горячая вода не только "убивает" вкусовые свойства чайных листьев, делая напиток горьким, но и разрушает ценные антиоксиданты – катехины, обуславливающие пользу чая.

Зеленый чай : для него оптимальна температура воды до 90°C.

: для него оптимальна температура воды до 90°C. Черный чай: более крепкий и терпкий, он "раскрывается" при 95°C.

Свойства чая: польза в каждой чашке

Черный чай : верный друг сосудов и сердца, он снижает риск инсульта.

: верный друг сосудов и сердца, он снижает риск инсульта. Зеленый чай: ускоряет обмен веществ, улучшает память, богат витамином C и укрепляет волосы.

Помните: заваривая чай правильно, вы не только наслаждаетесь его вкусом, но и заботитесь о своем здоровье.

Автор: Алия Карачурина