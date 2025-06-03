Домашний майонез без вредных ингредиентов: простой рецепт за 3 минуты, без уксуса и «химии»

10:41, 03 июн 2025

Многие хозяйки, открывая банку консервированного горошка, без раздумий выливают в раковину мутную жидкость. А ведь это не просто рассол, а настоящий кладезь кулинарных возможностей! Сегодня мы поделимся секретом приготовления вкуснейшего майонеза из этого, казалось бы, неприглядного ингредиента.

Продукты:

Рассол горошка — 80 мл

Растительное масло — 250 мл

Горчица — 0,5 ч. л.

Сок половинки лимона

Соль — 0,5 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

Собираем необходимые компоненты. Выберите качественный зеленый горошек в банке. Оставьте немного рассола (примерно 80 мл) в глубокой емкости. Добавьте к нему горчицу, сок половины лимона, соль и сахар.

Создаем майонез

Влейте в емкость с рассолом 250 мл растительного масла. Используйте погружной блендер, чтобы взбить все ингредиенты до образования густой, однородной массы. Наслаждаемся результатом. Ваш домашний майонез готов.

В чем же преимущества такого майонеза?

Натуральность . В его составе нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов, которыми так богаты магазинные аналоги.

. В его составе нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов, которыми так богаты магазинные аналоги. Польза . Рассол горошка содержит ценные витамины и минералы, которые переходят в майонез.

. Рассол горошка содержит ценные витамины и минералы, которые переходят в майонез. Простота приготовления . Не нужно часами колдовать над блендером, выверяя пропорции. Этот рецепт под силу даже начинающей хозяйке.

. Не нужно часами колдовать над блендером, выверяя пропорции. Этот рецепт под силу даже начинающей хозяйке. Экономичность. Домашний майонез обходится значительно дешевле покупного.

Несколько советов:

Для более пикантного вкуса можно добавить в майонез немного чеснока, зелени или специй.

Используйте только свежий рассол. Если он хранился в холодильнике более недели, лучше не рисковать.

Готовый майонез храните в холодильнике не более 3-4 дней.

Ранее мы рассказывали, как в домашних условиях приготовить лимонад.

Автор: Алия Карачурина