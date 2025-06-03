Домашний майонез без вредных ингредиентов: простой рецепт за 3 минуты, без уксуса и «химии»
10:41, 03 июн 2025
Многие хозяйки, открывая банку консервированного горошка, без раздумий выливают в раковину мутную жидкость. А ведь это не просто рассол, а настоящий кладезь кулинарных возможностей! Сегодня мы поделимся секретом приготовления вкуснейшего майонеза из этого, казалось бы, неприглядного ингредиента.
Продукты:
- Рассол горошка — 80 мл
- Растительное масло — 250 мл
- Горчица — 0,5 ч. л.
- Сок половинки лимона
- Соль — 0,5 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
Приготовление:
- Собираем необходимые компоненты.
- Выберите качественный зеленый горошек в банке.
- Оставьте немного рассола (примерно 80 мл) в глубокой емкости.
- Добавьте к нему горчицу, сок половины лимона, соль и сахар.
Создаем майонез
- Влейте в емкость с рассолом 250 мл растительного масла.
- Используйте погружной блендер, чтобы взбить все ингредиенты до образования густой, однородной массы.
- Наслаждаемся результатом. Ваш домашний майонез готов.
В чем же преимущества такого майонеза?
- Натуральность. В его составе нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов, которыми так богаты магазинные аналоги.
- Польза. Рассол горошка содержит ценные витамины и минералы, которые переходят в майонез.
- Простота приготовления. Не нужно часами колдовать над блендером, выверяя пропорции. Этот рецепт под силу даже начинающей хозяйке.
- Экономичность. Домашний майонез обходится значительно дешевле покупного.
Несколько советов:
- Для более пикантного вкуса можно добавить в майонез немного чеснока, зелени или специй.
- Используйте только свежий рассол. Если он хранился в холодильнике более недели, лучше не рисковать.
- Готовый майонез храните в холодильнике не более 3-4 дней.
Ранее мы рассказывали, как в домашних условиях приготовить лимонад.
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Автор: Алия Карачурина
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