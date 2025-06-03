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Домашний майонез без вредных ингредиентов: простой рецепт за 3 минуты, без уксуса и «химии»

Домашний майонез без вредных ингредиентов: простой рецепт за 3 минуты, без уксуса и «химии»

10:41, 03 июн 2025

Многие хозяйки, открывая банку консервированного горошка, без раздумий выливают в раковину мутную жидкость. А ведь это не просто рассол, а настоящий кладезь кулинарных возможностей! Сегодня мы поделимся секретом приготовления вкуснейшего майонеза из этого, казалось бы, неприглядного ингредиента.

Продукты:

  • Рассол горошка — 80 мл
  • Растительное масло — 250 мл
  • Горчица — 0,5 ч. л.
  • Сок половинки лимона
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Собираем необходимые компоненты.
  2. Выберите качественный зеленый горошек в банке.
  3. Оставьте немного рассола (примерно 80 мл) в глубокой емкости.
  4. Добавьте к нему горчицу, сок половины лимона, соль и сахар.

Создаем майонез

  1. Влейте в емкость с рассолом 250 мл растительного масла.
  2. Используйте погружной блендер, чтобы взбить все ингредиенты до образования густой, однородной массы.
  3. Наслаждаемся результатом. Ваш домашний майонез готов.

В чем же преимущества такого майонеза?

  • Натуральность. В его составе нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов, которыми так богаты магазинные аналоги.
  • Польза. Рассол горошка содержит ценные витамины и минералы, которые переходят в майонез.
  • Простота приготовления. Не нужно часами колдовать над блендером, выверяя пропорции. Этот рецепт под силу даже начинающей хозяйке.
  • Экономичность. Домашний майонез обходится значительно дешевле покупного.

Несколько советов:

  • Для более пикантного вкуса можно добавить в майонез немного чеснока, зелени или специй.
  • Используйте только свежий рассол. Если он хранился в холодильнике более недели, лучше не рисковать.
  • Готовый майонез храните в холодильнике не более 3-4 дней.

Ранее мы рассказывали, как в домашних условиях приготовить лимонад.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты майонез
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