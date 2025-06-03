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Действенное термоядерное средство для мытья окон: плесень исчезает мгновенно и больше не возвращается

Действенное термоядерное средство для мытья окон: плесень исчезает мгновенно и больше не возвращается

09:39, 03 июн 2025

Плесень на пластиковых окнах – это не просто некрасиво, но и опасно для здоровья. Она может вызывать аллергические реакции, респираторные заболевания и другие проблемы. Поэтому от этой напасти нужно избавляться как можно скорее.

Традиционные средства для мытья окон в этом случае не помогут. Они лишь смоют видимые следы плесени, но не устранят ее споры, которые со временем прорастут снова.

Существует более простое и эффективное средство, которое поможет вам навсегда забыть о плесени на окнах. Этим лайфхаком поделился известный блогер Константин Нечетов.

Вам понадобится:

  • Белизна
  • Сухая ткань или салфетка
  • Влажная губка

Способ применения:

  1. Наденьте перчатки, чтобы защитить руки от воздействия белизны.
  2. Нанесите белизну на сухую ткань или салфетку.
  3. Тщательно протрите все поверхности, где образовалась плесень.
  4. Оставьте белизну на 10-15 минут, чтобы она подействовала.
  5. Протрите окна и подоконники влажной губкой.
  6. Наслаждайтесь чистыми окнами без плесени!

Важно!

  • Не используйте белизну на цветных поверхностях, так как она может их обесцветить.
  • Не вдыхайте пары белизны, так как они могут быть вредны для здоровья.
  • При работе с белизной всегда проветривайте помещение.

Дополнительные советы:

  • Чтобы предотвратить появление плесени в будущем, регулярно проветривайте помещение и следите за уровнем влажности.
  • Устраните источники повышенной влажности в помещении, например, протечки или конденсат на окнах.
  • Регулярно мойте окна с использованием специальных антисептических средств.

Ранее мы писали о простом домашнем средстве на основе лимонного сока, которое поможет очистить стекла до сверкающей чистоты и защитит их от повторного загрязнения.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: плесень мытье окон
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