Как легко переносить летнюю жару: три проверенные добавки от врача Тяжельникова для вашей воды

09:36, 04 июн 2025

Жаркие летние дни не только изматывают, но и могут привести к обезвоживанию организма. Потеря влаги через потоотделение – естественный процесс, но важно вовремя ее восполнять. О том, как правильно пить в жару, чтобы не навредить здоровью, рассказал главный врач московской поликлиники №220 Андрей Тяжельников.

Вода – основа питьевого режима

В знойную погоду рекомендуется отдавать предпочтение чистой воде. Она не содержит лишних калорий и сахара, прекрасно утоляет жажду и помогает поддерживать водный баланс в организме.

Пейте небольшими порциями

Не стоит пытаться утолить жажду одним махом, выпив литр воды залпом. Это может перегрузить почки. Лучше пить воду небольшими порциями в течение дня, по 100-150 мл каждые 30-40 минут.

Добавьте вкуса и пользы

Воду можно сделать не только полезной, но и вкусной. Добавьте в нее несколько свежих ягод, листочки мяты или лимонный сок. Это не только придаст напитку освежающий вкус, но и обогатит его витаминами.

Минеральная вода – альтернатива

Если вам не нравится обычная вода, можно пить слабоминерализованную воду. Она содержит необходимые минералы, которые помогут поддержать электролитный баланс в организме.

Компоты и морсы – с осторожностью

Хотя несладкие компоты и морсы также могут утолить жажду, к ним стоит относиться с осторожностью. Содержащиеся в них фрукты и ягоды могут повысить уровень сахара в крови, что нежелательно в жару.

Мятный чай для бодрости

Чай с мятой – отличный способ освежиться утром и зарядиться бодростью. Однако не стоит злоупотреблять этим напитком. Одного стакана в день будет достаточно.

Важно!

Информация, представленная в этой статье, не является медицинской рекомендацией.

Автор: Вадим Рудаков