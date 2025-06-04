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Окрошка под запретом: Роспотребнадзор объявил неожиданные ограничения

Окрошка под запретом: Роспотребнадзор объявил неожиданные ограничения

09:28, 04 июн 2025

Окрошка – это не просто вкусное блюдо, но и настоящий кладезь витаминов, клетчатки и белка. В летнюю жару она не только утоляет голод, но и дарит заряд прохлады, помогая организму легче переносить зной. Однако, как и любое другое блюдо, окрошка имеет свои противопоказания.

Кому нельзя есть окрошку?

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язва или гастрит, следует воздержаться от употребления окрошки. Это связано с тем, что традиционно она готовится на основе кефира или кислого кваса – продуктов брожения, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и усугубить имеющиеся проблемы.

Помимо этого, окрошка на кислом квасе противопоказана при желчекаменной болезни. Кислые продукты стимулируют выработку желчи, что может привести к движению камней и спровоцировать приступ.

Опасность сладкой окрошки

Любителям окрошки на сладком квасе стоит быть внимательными. Такой вариант супа не рекомендуется людям, следящим за своим весом, так как сладкий квас содержит большое количество сахара.

Историческая справка

Интересно отметить, что знаменитый испанский холодный суп гаспачо в первоначальном рецепте не содержал томатов и перца. До открытия Америки и завоза помидоров в Европу гаспачо готовили из хлеба, чеснока, оливкового масла и уксуса.

Важно!

Данная информация не является медицинской рекомендацией. Перед употреблением окрошки, особенно при наличии каких-либо заболеваний, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Превосходная заправка для окрошки: нужно лишь 4 ингредиента

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье окрошка
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