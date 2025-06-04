Как определить опасные яйца по скорлупе? Врач Алексеев поделился двумя важными признаками
09:24, 04 июн 2025
Яйца – продукт, знакомый каждому с детства. Они не только вкусные, но и богаты белком, витаминами и микроэлементами. Однако, как и любой продукт питания, яйца могут быть не только полезными, но и опасными.
Как яйца могут стать угрозой здоровью?
Опасность представляют яйца с поврежденной скорлупой. Микротрещины, невидимые глазу, могут быть воротами для инфекции, проникнув внутрь яйца.
Сальмонеллез и птичий грипп: два главных врага в скорлупе
Главными возбудителями заболеваний, передающихся через яйца, являются сальмонелла и вирус птичьего гриппа.
Сальмонелла: коварная бактерия, способная вызвать острое кишечное отравление. Симптомы сальмонеллеза: диарея, тошнота, рвота, боли в животе.
Вирус птичьего гриппа: более опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу.
Как обезопасить себя?
- Тщательно мойте руки с мылом после контакта с сырыми яйцами.
- Употребляйте яйца только после тщательной термической обработки. Сальмонелла погибает при температуре 70°C, птичий грипп – при 71°C.
- Не употребляйте в пищу яйца с трещинами или другими повреждениями скорлупы.
- Не ешьте сырые или плохо проваренные яйца.
Справка: Современные исследования показали, что употребление 3 яиц в день может снизить риск развития диабета и повысить уровень "хорошего" холестерина.
Помните:
Информация, представленная в этой статье, не является медицинской рекомендацией.