Удивительный лайфхак: Как за 5 минут вернуть жирным губкам для посуды первоначальную чистоту с помощью простого раствора

09:08, 04 июн 2025

Губки для посуды – расходный материал, необходимый в каждом доме. Их приобретают в больших количествах, поскольку они быстро приходят в негодность. Это касается как обычных поролоновых губок, так и жестких металлических мочалок. Первостепенная причина столь частой замены – налипание на них стойкого слоя жира, который не удаляется стандартными средствами для мытья посуды.

В результате владельцы вынуждены либо выбрасывать загрязненные губки и покупать новые, либо использовать чрезмерное количество моющих средств, что экономически нецелесообразно. Кроме того, на грязных губках активно размножаются бактерии, что создает угрозу для здоровья. Таким образом, возникает необходимость поиска эффективного и бюджетного способа очистки губок.

Эксперты канала "Со вкусом" предлагают простой и действенный метод отмыть загрязненные губки без лишних затрат времени и средств. Для этого необходимо налить в таз около 2 литров горячей воды и добавить в нее половину стакана хлорного отбеливателя, тщательно перемешав раствор. Затем погрузить в полученный раствор жирные губки и оставить их на 5 минут.

По истечении этого времени следует слить раствор, а губки промыть чистой водой и отжать. Результат поразит: жир и загрязнения будут полностью удалены, а губки приобретут первоначальный вид. Этот способ не только эффективен, но и значительно экономичнее, чем постоянная замена губок на новые.

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Автор: Алия Карачурина