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Проверьте заготовки: эксперты рассказали, какое варенье может стать опасным для здоровья и как этого избежать

Проверьте заготовки: эксперты рассказали, какое варенье может стать опасным для здоровья и как этого избежать

09:47, 05 июн 2025

Варенье – это традиционное русское лакомство, которое веками готовилось хозяйками в домашних условиях из свежих фруктов и ягод собственного урожая. Благодаря отсутствию искусственных добавок, домашнее варенье считается натуральным и полезным продуктом. Однако некоторые виды варенья могут представлять опасность для здоровья из-за особенностей своего состава.

Многие люди ошибочно полагают, что варенье сохраняет все полезные свойства исходных ингредиентов. На самом деле, при термической обработке значительная часть витаминов разрушается. Тем не менее, некоторые витамины, такие как B1, B2, PP и E, остаются стойкими к высоким температурам, особенно в кислых вариантах варенья.

Согласно исследованиям российских ученых, изучающих химический состав растений, определенные виды варенья могут быть опасны для здоровья из-за наличия ядовитых веществ. В частности, речь идет о варенье, приготовленном с косточками некоторых фруктов, таких как абрикосы, сливы, вишни и персики.

В косточках этих фруктов содержится элемент амигдалин, который при попадании в организм преобразуется в синильную кислоту – один из сильнейших ядов. Хотя в сливах амигдалина практически нет, делая варенье из целых слив безопасным, другие фрукты представляют потенциальную угрозу.

Особую опасность представляет варенье из вишни с косточками. Удаление косточек из вишни затрудняется ее мелким размером и часто приводит к потере полезных веществ и вкуса. Поэтому многие хозяйки предпочитают готовить вишневое варенье с косточками, содержащими высокие концентрации амигдалина.

В свежеприготовленном варенье сахар частично нейтрализует действие амигдалина. Однако по мере длительного хранения концентрация этого опасного элемента возрастает. Поэтому свежее вишневое варенье считается безопасным, тогда как варенье со сроком хранения более восьми месяцев может нанести вред здоровью. Таким образом, среди всех видов варенья многолетнее вишневое является наиболее опасным.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье варенье
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