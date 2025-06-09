Неожиданное применение полиэтиленового пакета: гениальный лайфхак для стирки, который стоит попробовать каждому

09:36, 09 июн 2025

Стирка белья – неотъемлемая часть домашних хлопот, с которой сталкивается каждая хозяйка. Однако мало кто задумывается о скрытых последствиях этого процесса для самой стиральной машины. С каждым циклом стирки в фильтре техники скапливается значительное количество мусора, пыли и волокон, незаметно для глаз.

Пренебрежение регулярной чисткой фильтра может обернуться серьезными неприятностями. В лучшем случае потребуется вызов мастера для устранения засора, что влечет дополнительные расходы. В худшем – придется распрощаться с любимой стиральной машиной и приобрести новую. Чтобы избежать таких сценариев, необходимо своевременно проводить профилактические меры.

К счастью, существует простой и доступный способ предотвратить загрязнение фильтра, не требующий особых усилий. Знания об этом лайфхаке распространились благодаря популярному телеграм-каналу "Опытная хозяйка".

Секрет кроется в обычном полиэтиленовом пакете. Перед запуском стирки достаточно поместить его вместе с бельем в барабан машины. Во время вращения пакет притянет к себе весь мусор, пыль и ворсинки, защищая фильтр от засорения. По завершении цикла останется лишь аккуратно извлечь пакет с собранным в нем мусором, не оставив следов загрязнения в барабане.

Эта простая хитрость поможет значительно сэкономить время и средства на обслуживание стиральной машины. Производители, тем не менее, рекомендуют проводить полную очистку фильтра примерно раз в три месяца. Для домохозяйств, где стирка происходит чаще, например, ежедневно, процедуру следует повторять ежемесячно. Однако применение метода с пакетом позволит существенно снизить нагрузку на фильтр между циклами его полной чистки.

Автор: Алия Карачурина