Как избавиться от жира на кухонных полотенцах? Секретное средство для стирки, о котором вы не знали

13:59, 10 июн 2025

Загрязненные кухонные полотенца могут стать настоящим камнем преткновения для любой хозяйки. Жир, частицы пищи и прочие следы бытовой эксплуатации накапливаются на тканевой поверхности, создавая неприглядный вид и неприятный запах. Решение проблемы может крыться в самых обычных ингредиентах, которые найдутся в любом доме.

Эксперты блога «СодаСовет» предлагают простой, но действенный рецепт на основе всего двух компонентов.

Для приготовления чудо-раствора понадобится всего литр горячей воды, две столовые ложки любого средства для мытья посуды и такое же количество пищевой соды. Смешайте ингредиенты, погрузите в смесь загрязненные полотенца и оставьте их отмокать в течение двух часов. Активные компоненты раствора проникнут глубоко в ткань, растворяя стойкие жировые пятна и въевшуюся грязь.

После отмачивания тщательно прополосните полотенца в чистой теплой воде, чтобы удалить остатки средства. Если после первого цикла обработки сохранились упорные загрязнения, дополнительная стирка с использованием хозяйственного мыла поможет добиться идеального результата.

Внимание! Рецепт подходит преимущественно для белых или очень светлых полотенец. Яркие ткани могут потускнеть и потерять насыщенность цвета после обработки содовым раствором.

Автор: Алия Карачурина