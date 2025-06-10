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Как избавиться от пятен на матрасе моментально: простой трюк, который сработает за 15 секунд

Как избавиться от пятен на матрасе моментально: простой трюк, который сработает за 15 секунд

10:08, 10 июн 2025

Спальный матрас – не только место для отдыха, но и рассадник пылевых клещей, вызывающих аллергию. К счастью, есть способ не только избавиться от этих незваных гостей, но и удалить даже самые въевшиеся пятна. Не спешите выбрасывать старый матрас или тратиться на химчистку – воспользуйтесь простым и эффективным методом, которым поделились авторы телеграм-канала «Хорошая хозяйка».

Секрет кроется в необычном сочетании ингредиентов: смешайте в емкости две столовые ложки соды, две столовые ложки зубной пасты, две столовые ложки отбеливателя и один колпачок жидкого средства для стирки (или две столовые ложки стирального порошка). Залейте смесь двумя литрами горячей воды и тщательно перемешайте.

Смочите в полученном растворе небольшое махровое полотенце и наложите его на загрязненную поверхность матраса. Прогладьте утюгом в течение 15-20 секунд и наблюдайте, как пятна исчезают на глазах.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: уборка
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