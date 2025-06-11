Новый способ уборки: уксус плюс секретный порошок для безупречной чистоты пола — это не сода и не горчица

11:12, 11 июн 2025

Многие хозяйки сталкиваются с рутинной проблемой при мытье полов. Особенно если в доме есть дети или домашние питомцы, уборка становится ежедневной необходимостью. Но что если существует простой и экономичный способ справиться с этой задачей?

В новом выпуске популярного канала "Блог экономки" эксперты делятся своим секретным рецептом для безупречно чистых полов. И главными ингредиентами станут обычная вода, уксус и порошок буры - доступные средства, которые найдутся практически в каждом доме.

Приготовление этого чудо-средства не составит труда. Достаточно в ведро с водой добавить немного средства для мытья посуды, чтобы образовалась пена. Затем всего 50 граммов уксуса и столовую ложку порошка буры - вещества, известного своими инсектицидными свойствами, но также превосходно подходящего для уборки.

Тщательно перемешав состав, можно приступать к мытью пола, не пропуская ни единого уголка. После остается лишь сполоснуть поверхность чистой водой. Для создания дополнительного ароматического букета в воду для ополаскивания можно добавить пару капель эфирного масла по вкусу. Правда, стоит быть осторожными с маслами, если в доме есть маленькие дети, домашние животные или члены семьи, страдающие аллергией.

Секрет эффективности этого метода кроется в уникальных свойствах уксуса. Он не только безупречно справляется с любыми загрязнениями на полу, но и нейтрализует неприятные запахи. Особенно рекомендуется использовать его для мытья полов в туалете и на кухне.

Автор: Алия Карачурина