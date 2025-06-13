Малосольные огурцы всегда получаются хрустящими: узнала золотое правило приготовления — всё дело в простой пропорции

15:22, 13 июн 2025

Лето - чудесное время, когда можно насладиться одним из излюбленных деликатесов отечественной кухни - хрустящими малосольными огурчиками. В преддверии огуречного изобилия мы раскроем несколько важных секретов, которые помогут вам приготовить поистине безупречные малосоленые огурцы.

Прежде всего, для получения лучшего результата выбирайте некрупные плоды. Большие огурцы зачастую становятся водянистыми при засолке, к тому же их бывает сложно аккуратно уложить в банку. Маленькие же огурчики идеально подходят для создания хрустящих малосолов.

Главный секрет заключается в правильном подборе специй и соблюдении оптимального соотношения воды и соли. Придерживайтесь простого золотого правила: на 1 литр воды добавляйте 1 столовую ложку соли. Желательно использовать качественную каменную соль. Что касается температуры воды, то она должна быть слегка теплой - около 23 градусов.

Для приготовления хрустящих малосольных огурцов вам потребуются следующие ингредиенты:

- Мелкие свежие огурцы - 1 кг

- Укроп - 4 веточки

- Чеснок - 4 зубчика

- Корень хрена - 1 кусочек

- Каменная соль - 1,5 столовые ложки

- Вода - 1,5 литра

Процесс приготовления достаточно прост:

1. Сначала замочите огурцы в холодной воде на 4 часа. Это позволит им избавиться от излишней горечи.

2. Подготовьте ароматные добавки: нарежьте укроп, очистите и разрежьте пополам зубчики чеснока, разрежьте вдоль корень хрена.

3. В кастрюле нагрейте 1,5 литра воды, добавьте 1,5 столовой ложки соли и тщательно размешайте до полного растворения. Затем слегка охладите рассол.

4. Уложите огурцы вертикально в большую банку или другую подходящую емкость. Разместите между ними подготовленные ароматные специи.

5. Аккуратно залейте огурцы солевым раствором, полностью покрывая их рассолом.

6. Поставьте закрытую банку с огурцами в прохладное темное место. Через 2-3 дня они будут готовы к употреблению.

Следуя этим нехитрым правилам, вы с легкостью сможете приготовить невероятно вкусные и безупречно хрустящие малосольные огурчики, которые станут истинным украшением любого летнего стола.

Автор: Алия Карачурина