Не только на квасе с колбасой: Вот как готовят окрошку в регионах РФ — некоторые рецепты поражают

12:06, 13 июн 2025

Окрошка - прохладный суп, способный утолить жажду и подарить ни с чем не сравнимое гастрономическое наслаждение. Это блюдо известно по всей России, однако в каждом регионе оно приобретает свои уникальные оттенки вкуса и состава. Ингредиенты, традиционные для одной местности, могут показаться экзотическими для другой. Давайте совершим увлекательное путешествие по кулинарным традициям разных уголков нашей необъятной страны и откроем для себя поистине безграничное разнообразие вкусов окрошки.

В плодородных черноземных областях центральной России окрошку готовят на основе белого кваса, изготовленного хозяйками вручную из хлебных корочек по старинным рецептам. Этот освежающий напиток служит идеальным дополнением к нарезанным кусочкам свежих овощей, зелени и мяса, создавая гармоничный вкусовой букет.

На Дальнем Востоке окрошка приобретает совершенно иной характер, становясь более экзотической благодаря использованию рыбы вместо традиционных мясных ингредиентов. Нежное филе лосося или другой местной рыбы придает супу неповторимую нотку и напоминает о близости обширных морских просторов.

Вдоль живописных волжских берегов распространен вариант окрошки с добавлением воблы – вяленой рыбы, чей пикантный солоноватый вкус гармонично дополняет ансамбль свежих овощей. Этот рецепт зародился среди бурлаков, которые внесли свой вклад в кулинарное разнообразие региона.

На Северном Кавказе и в прилегающих областях окрошку принято готовить на основе кефира, мацони или тана – кисломолочных продуктов с богатой историей и уникальным вкусом. Эта традиция берет начало в советские времена, когда активно пропагандировалась польза молочных продуктов для здоровья.

В Башкирии окрошка приобретает новые оттенки благодаря использованию ряженки или айрана в качестве основы. В этом регионе в суп щедро добавляют разнообразные свежие овощи, создавая поистине яркую палитру вкусов.

А в Татарстане холодный суп готовят на катыке – местном варианте простокваши. Его дополняют обилием яиц, зелени, овощей и мяса, что придает блюду сытную и питательную основу, не лишая его при этом летней свежести.

Автор: Алия Карачурина