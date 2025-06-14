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Каждые выходные пихаю в слив раковины старый носок: Муж крутит пальцем у виска, и зря — сосед-сантехник раскрыл секрет

Каждые выходные пихаю в слив раковины старый носок: Муж крутит пальцем у виска, и зря — сосед-сантехник раскрыл секрет

11:25, 14 июн 2025

В каждом доме рано или поздно возникают проблемы с засорами сливных труб. Несмотря на то, что современные системы водоотведения призваны обеспечивать беспрепятственный отток использованной воды, со временем на стенках труб скапливаются жировые отложения, волосы, частицы пищевых отходов и прочий мусор, препятствующий нормальному функционированию сливов.

Чтобы не допустить образования критических засоров, требующих вызова специалистов по прочистке труб, опытные хозяйки рекомендуют проводить профилактическую очистку сливов не реже одного раза в месяц. Один из простых и действенных способов, позволяющий эффективно растворять жировые и прочие отложения на стенках труб, предлагают мастера бытового обслуживания канала "Уютный дом". Его несложно реализовать самостоятельно, используя доступные средства – горячую воду и хлорсодержащий отбеливатель.

Для проведения профилактических работ необходимо подготовить слив: снять защитную сеточку и обильно пролить его горячей водой температурой около 60-70 градусов Цельсия. Подобная тепловая обработка размягчает застарелые жировые загрязнения, облегчая их последующее растворение. Затем в слив выливается стакан отбеливающего средства, после чего отверстие плотно закупоривается с помощью тряпки или старого носка, подходящего по размеру. Важно создать герметичную пробку, чтобы активные вещества не вытекали обратно.

Оставив средство на час для воздействия на засор, через указанное время пробку следует вынуть и еще раз хорошенько пролить слив горячей водой для окончательного вымывания растворившихся загрязнений. Хлор, входящий в состав отбеливателя, отлично справляется с расщеплением жировых соединений и прочих органических отложений на стенках труб. Регулярно повторяя данную процедуру, можно надолго обезопасить себя от проблем с засорами сливов в ванной комнате и на кухне.

Больше никаких засоров: чудодейственное средство избавит вас от проблем

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Автор: Алия Карачурина
Фото: escape.com.au
Теги: уборка
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