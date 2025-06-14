Волшебное снотворное: 1 чашка этого напитка после ужина — уснете моментально до самого утра

11:09, 14 июн 2025

Проблемы со сном знакомы многим из нас. Несмотря на усталость после трудового дня, когда голова касается подушки, сон упорно не идет. Традиционные снотворные препараты не всегда эффективны и требуют рецепта врача. В такой ситуации люди часто ищут альтернативные, более натуральные способы справиться с бессонницей.

Один из проверенных временем методов предлагает специалист по натуропатии Анна Афендикова. Её рекомендация основана на старинном народном рецепте, безопасном для здоровья и помогающем быстро погрузиться в глубокий, спокойный сон до самого утра.

В основе этого средства - молоко и мед, издревле применявшиеся для улучшения сна. И сегодня многие врачи продолжают советовать этот напиток пациентам, страдающим бессонницей. Секрет его действия кроется в особом воздействии компонентов на организм.

По словам Анны Афендиковой, мед слегка повышает уровень инсулина в крови. Это, в свою очередь, стимулирует выработку триптофана в головном мозге. Триптофан затем превращается в серотонин и мелатонин - гормоны, обеспечивающие ощущение спокойствия и крепкий здоровый сон.

Приготовление напитка не требует особых усилий. В стакан теплого молока необходимо добавить чайную ложку меда и щепотку ванильного порошка. Рекомендуется выпивать этот успокаивающий состав примерно за полчаса до отхода ко сну, после ужина.

Конечно, представленная информация носит ознакомительный характер. При серьезных нарушениях сна следует проконсультироваться с лечащим врачом для выявления возможных причин и подбора оптимального лечения.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru