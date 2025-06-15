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Секрет сияющей сантехники: раз в неделю добавляю этот белый порошок и забываю о дорогих чистящих средствах

Секрет сияющей сантехники: раз в неделю добавляю этот белый порошок и забываю о дорогих чистящих средствах

12:29, 15 июн 2025

Телеграм-канал "Хозяйка в доме" раскрыл секреты идеальной чистоты и свежести в туалете. Эксперты поделились простым, но эффективным методом борьбы с любыми видами загрязнений, а также необычным способом ароматизации помещения.

Чистота без усилий

Для сияющей белизны унитаза вам понадобятся всего два ингредиента: пищевая сода и обычное средство для мытья посуды. Нанесите средство на всю внутреннюю поверхность унитаза, уделяя особое внимание загрязненным участкам. Затем обильно посыпьте содой и почистите унитаз ершиком, как обычно. Оставьте смесь на 10 минут, после чего смойте водой. Унитаз засияет чистотой! Повторяйте процедуру раз в неделю, чтобы забыть о въевшихся пятнах и неприятном налете.

Благоухание свежести

Чтобы наполнить туалет приятным ароматом, не обязательно тратить много денег на специальные средства. Эксперты предлагают сбрызнуть рулон туалетной бумаги освежителем воздуха или любимым парфюмом. Это позволит значительно сэкономить ароматизатор, а ваш туалет будет благоухать свежестью.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: уборка советы
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