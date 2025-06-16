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Как избавиться от шерсти кота на одежде после стирки? Этот трюк вас удивит

Как избавиться от шерсти кота на одежде после стирки? Этот трюк вас удивит

14:26, 16 июн 2025

Наличие домашнего животного приносит в дом не только радость и умиление, но и ворох забот. Для многих хозяев кошек и собак извечной головной болью становится борьба с оседающей повсюду шерстью. Пушистые любимцы с упоением валяются на диванах, креслах и одежде владельцев, оставляя после себя настоящие шерстяные поля. Столь въедливые следы преданности очень непросто устранить – шерстинки будто вплетаются в структуру ткани.

Особенно критической ситуация становится во время линьки, когда питомец обильно теряет шерсть. В этот период ветеринары рекомендуют тщательно вычесывать животных, облегчая им смену шерстного покрова и избавляя хозяев от лишних хлопот. Впрочем, линька – естественный физиологический процесс, связанный с терморегуляцией, сезонными изменениями и гормональным фоном, так что полностью избежать ее невозможно, остается лишь смириться.

Известный домашний эксперт Светлана Серебрякова поделилась гениальным лайфхаком, как справиться с шерстяными атаками во время стирки одежды и текстиля. Для этого ей понадобились всего лишь обычные бигуди с липучей поверхностью.

Во время стирки нужно всего лишь забросить пару таких бигуди в барабан стиральной машины. Благодаря липкой основе все шерстинки намертво прилипнут к бигуди и не разлетятся обратно по одежде и барабану. После окончания цикла останется аккуратно обобрать шерсть с бигуди и выбросить ее. Вуаля – одежда безупречно чистая, а любимый питомец может быть спокойно обласкан в благодарность за преданность!

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы
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