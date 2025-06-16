Стиральный порошок больше не использую: перед стиркой закидываю в барабан губку для мытья посуды — существенно экономит деньги

12:19, 16 июн 2025

В современном ритме жизни корзина с грязным бельем наполняется с поразительной скоростью, особенно в домах с большими семьями или маленькими детьми. В результате затраты на стиральные порошки и гели часто оказываются чрезмерными. Однако существует простой и эффективный способ сэкономить средства, не жертвуя качеством стирки.

Автор популярного телеграм-канала "Современные лайфхаки" предлагает инновационный подход к использованию стиральных средств. Его метод заключается в следующем: возьмите небольшой пластиковый контейнер и наполните его наполовину жидким гелем для стирки. Если у вас есть только порошок, предварительно разведите горсть его в небольшом количестве воды.

Далее поместите в контейнер несколько губок и плотно закройте крышкой. Перед каждой стиркой достаньте одну губку, пропитанную стиральным средством, и бросьте ее в барабан стиральной машины. Впитавшегося в губку количества геля или раствора будет достаточно для обеспечения качественной стирки при минимальных затратах.

Автор: Алия Карачурина