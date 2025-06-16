Этот лайфхак вернёт яркость и свежесть вашему ковру — пятна исчезнут, и запаха не останется

11:52, 16 июн 2025

Ковровые покрытия подвергаются постоянным испытаниям в домашних условиях. Потоки людского трафика, скапливающаяся пыль и грязь – всё это негативно сказывается на их внешнем виде и гигиенических характеристиках. Присутствие детей и домашних питомцев лишь усугубляет ситуацию, ускоряя процесс загрязнения ковров. Периодическая глубокая очистка становится необходимостью, требующей применения эффективных моющих средств.

В этой связи простое, но действенное решение предложили эксперты популярного блога "СодаСовет". Их рекомендация основана на использовании обычной пищевой соды – доступного и безопасного ингредиента.

Для приготовления чистящего состава понадобится развести стакан соды в 10 литрах воды. Тщательно перемешав раствор, его следует частями перелить в распылитель и нанести на загрязненные участки коврового покрытия. Особое внимание стоит уделить застарелым пятнам, дополнительно обработав их щеткой.

Затем содовый раствор должен подействовать в течение часа. По истечении этого времени ковер необходимо тщательно пропылесосить для удаления остатков грязи и высохшего средства. Завершающим этапом станет просушка покрытия на открытом воздухе или с помощью фена (при условии соблюдения безопасной дистанции, чтобы не повредить материал).

Благодаря своим природным свойствам сода эффективно справляется с различными видами загрязнений и неприятными запахами. Регулярная обработка ковров подобным раствором, рекомендуемая раз в несколько месяцев, позволит поддерживать их в надлежащем состоянии и сохранить первозданный внешний вид на долгие годы.

Автор: Алия Карачурина