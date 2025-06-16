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Свекровь из деревни поделилась рецептом окрошки на воде: без кефира и кваса, вкусно и экономно

Свекровь из деревни поделилась рецептом окрошки на воде: без кефира и кваса, вкусно и экономно

11:25, 16 июн 2025

В жаркие летние дни нет ничего лучше, чем освежающий холодный суп окрошка. Это блюдо, которое традиционно готовится с использованием кефира или кваса в качестве основы заправки, обладает уникальным вкусом и способностью утолить жажду. Однако мало кто знает, что окрошку можно приготовить и без этих ингредиентов, используя простую альтернативу, которая найдется на любой кухне.

Секрет приготовления окрошки без кефира или кваса заключается в использовании обычной холодной воды и небольшого количества лимонной кислоты. Всего нескольких кристаллов этого порошка, растворенных в литре воды, будет достаточно, чтобы придать напитку легкую кислинку, необходимую для создания аутентичного вкуса окрошки. Важно не переборщить с лимонной кислотой, чтобы заправка не получилась слишком резкой, а вкус блюда – неприятным.

Основными ингредиентами для классической окрошки являются свежие огурцы, вареная колбаса, отварной картофель, яйца, редис и зелень. Эти продукты нарезаются кубиками и смешиваются в примерно равных пропорциях, что обеспечивает сбалансированный и гармоничный вкус супа. Однако состав ингредиентов можно варьировать по своему предпочтению, добавляя или исключая те или иные компоненты.

После нарезки всех ингредиентов их следует залить приготовленной заправкой из воды и лимонной кислоты, посолить по вкусу и, при желании, добавить майонез или сметану. Окрошка готова к употреблению сразу после смешивания всех компонентов. Для полного наслаждения вкусом этого блюда рекомендуется подавать его со свежим черным хлебом, который идеально дополнит освежающий вкус супа.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты окрошка
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