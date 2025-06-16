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Потрясающе быстрый рецепт малосольных огурцов: всего два часа и минимум усилий

Потрясающе быстрый рецепт малосольных огурцов: всего два часа и минимум усилий

11:01, 16 июн 2025

С наступлением лета малосольные огурцы становятся настоящим хитом. Их освежающий вкус и аромат идеально дополняют сезонные блюда, а сочетание с отварной картошкой - это классика, которая никогда не надоедает. Но что делать, если гости на пороге, а соленья не готовы? Не отчаивайтесь, ведь существует простой и быстрый способ приготовить малосольные огурцы всего за пару часов.

Для этого вам понадобятся:

300 г свежих огурцов
1 чайная ложка соли
1 чайная ложка сахара
2 зубчика чеснока
Пучок укропа
Щепотка черного молотого перца
2 столовые ложки растительного масла

Возьмите два целлофановых пакета и вложите один в другой для надежности. Огурцы тщательно вымойте и обрежьте кончики. Каждый огурчик разрежьте вдоль на четыре части и сложите в подготовленный пакет.

Добавьте к огурцам соль, сахар, растительное масло и черный перец. Чеснок раздавите или мелко нарежьте, укроп порубите и отправьте к остальным ингредиентам.

Теперь плотно завяжите пакет, несколько раз энергично встряхните, чтобы все компоненты равномерно распределились, и уберите в холодильник. Спустя два часа огурцы пропитаются ароматами специй и будут готовы к подаче.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: малосольные огурцы рецепты
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