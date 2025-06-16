Простой рецепт клубничного мохито: 30 литров напитка за 15 минут без варки и лишних заморочек на всю зиму
10:26, 16 июн 2025
Лето – пора ярких вкусов и ароматов, которыми хочется наслаждаться круглый год. И если вы, как и многие, неравнодушны к клубнике, то этот рецепт для вас. Предлагаем приготовить освежающий клубничный мохито.
Ингредиенты:
Для одной 3-литровой банки вам понадобится:
1 кг спелой клубники
2 веточки свежей мяты
2 дольки лимона или лайма (по вкусу)
1,5 стакана сахара
Кипяток
Приготовление:
- Прежде всего, тщательно вымойте и простерилизуйте банки. Это обеспечит длительное хранение вашего клубничного мохито.
- Наполните каждую банку на треть свежей клубникой. Добавьте веточки мяты и дольки лимона или лайма. Посыпьте сахаром.
- Залейте банки до краев крутым кипятком. Это поможет сохранить ягоды свежими и ароматными.
- Плотно закройте банки прокипяченными крышками. Для надежности повторите процедуру закатки дважды.
- Переверните банки вверх дном и укутайте их теплым одеялом. Оставьте в таком положении на 12 часов.
- После охлаждения банки с клубничным мохито можно хранить в прохладном, темном месте.
Для более насыщенного вкуса и аромата можно добавить в банки немного измельченных листьев базилика.
Автор: Алия Карачурина
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