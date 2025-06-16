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Простой рецепт клубничного мохито: 30 литров напитка за 15 минут без варки и лишних заморочек на всю зиму

Простой рецепт клубничного мохито: 30 литров напитка за 15 минут без варки и лишних заморочек на всю зиму

10:26, 16 июн 2025

Лето – пора ярких вкусов и ароматов, которыми хочется наслаждаться круглый год. И если вы, как и многие, неравнодушны к клубнике, то этот рецепт для вас. Предлагаем приготовить освежающий клубничный мохито.

Ингредиенты:

Для одной 3-литровой банки вам понадобится:

1 кг спелой клубники
2 веточки свежей мяты
2 дольки лимона или лайма (по вкусу)
1,5 стакана сахара
Кипяток

Приготовление:

  1. Прежде всего, тщательно вымойте и простерилизуйте банки. Это обеспечит длительное хранение вашего клубничного мохито.
  2. Наполните каждую банку на треть свежей клубникой. Добавьте веточки мяты и дольки лимона или лайма. Посыпьте сахаром.
  3. Залейте банки до краев крутым кипятком. Это поможет сохранить ягоды свежими и ароматными.
  4. Плотно закройте банки прокипяченными крышками. Для надежности повторите процедуру закатки дважды.
  5. Переверните банки вверх дном и укутайте их теплым одеялом. Оставьте в таком положении на 12 часов.
  6. После охлаждения банки с клубничным мохито можно хранить в прохладном, темном месте.

Для более насыщенного вкуса и аромата можно добавить в банки немного измельченных листьев базилика.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты напиток
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