Простой рецепт клубничного мохито: 30 литров напитка за 15 минут без варки и лишних заморочек на всю зиму

10:26, 16 июн 2025

Лето – пора ярких вкусов и ароматов, которыми хочется наслаждаться круглый год. И если вы, как и многие, неравнодушны к клубнике, то этот рецепт для вас. Предлагаем приготовить освежающий клубничный мохито.

Ингредиенты:

Для одной 3-литровой банки вам понадобится:

1 кг спелой клубники

2 веточки свежей мяты

2 дольки лимона или лайма (по вкусу)

1,5 стакана сахара

Кипяток

Приготовление:

Прежде всего, тщательно вымойте и простерилизуйте банки. Это обеспечит длительное хранение вашего клубничного мохито. Наполните каждую банку на треть свежей клубникой. Добавьте веточки мяты и дольки лимона или лайма. Посыпьте сахаром. Залейте банки до краев крутым кипятком. Это поможет сохранить ягоды свежими и ароматными. Плотно закройте банки прокипяченными крышками. Для надежности повторите процедуру закатки дважды. Переверните банки вверх дном и укутайте их теплым одеялом. Оставьте в таком положении на 12 часов. После охлаждения банки с клубничным мохито можно хранить в прохладном, темном месте.

Для более насыщенного вкуса и аромата можно добавить в банки немного измельченных листьев базилика.

Автор: Алия Карачурина