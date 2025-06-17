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Каждую субботу добавляю лимон в молоко: Готовлю шикарную вкусняшку — магазинный аналог пылится в холодильнике

Каждую субботу добавляю лимон в молоко: Готовлю шикарную вкусняшку — магазинный аналог пылится в холодильнике

19:14, 17 июн 2025

Многие хозяйки ломают голову над тем, как разнообразить утренний рацион вкусными и питательными блюдами. Предлагаем вашему вниманию рецепт невероятно вкусного творожного крема, который можно приготовить из самых обычных продуктов - молока и лимона. Этот домашний деликатес станет настоящим кулинарным открытием для тех, кто ценит натуральные продукты и ищет новые гастрономические решения.

Приготовление творожного крема начинается с простой манипуляции - добавления сока и цедры половинки лимона в литр цельного молока. После перемешивания эту смесь необходимо оставить при комнатной температуре на 30 минут. В течение этого времени молочные белки начнут образовывать хлопья под воздействием кислоты цитрусового фрукта.

Следующим шагом является нагревание молочной массы на плите. Аккуратно доведя ее до кипения и проварив еще около 15 минут, вы получите основу для будущего крема. Далее необходимо процедить получившуюся смесь через двойной слой марлевой ткани, тщательно ее отжав. Остатки лимонной цедры следует удалить.

В теплую отжатую массу добавляется щепотка соли и 50 граммов сливочного масла. Тщательно вымесив эти ингредиенты, крем оставляют остывать при комнатной температуре, после чего помещают в холодильник для полного охлаждения.

Результатом вашего небольшого кулинарного путешествия станет потрясающе вкусный домашний творожный крем. Его можно использовать как самостоятельное блюдо, наслаждаясь каждой ложкой, или подавать к поджаренным кусочкам хлеба. Особенно этот нежный крем оценят ваши дети, для которых он станет истинным лакомством. Попробуйте, и вы больше не сможете представить свой утренний стол без этого невероятно вкусного домашнего деликатеса!

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: рецепты
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