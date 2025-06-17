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Пирожное Брауни на раз-два: шедевр из самых простых продуктов — дети будут в восторге

Пирожное Брауни на раз-два: шедевр из самых простых продуктов — дети будут в восторге

10:51, 17 июн 2025

Брауни – это десерт, способный покорить сердце любого сладкоежки. Нежная, тающая во рту текстура, сочетающая в себе черты пудинга и пирога, и насыщенный шоколадный вкус делают его желанным гостем на любом столе. Однако, не всегда брауни, который мы пробуем в кафе, соответствует нашим ожиданиям.

Предлагаем вам рецепт, который позволит приготовить идеальный брауни в домашних условиях. Он прост в исполнении и не требует особых кулинарных навыков, но результат превзойдет все ваши ожидания!

Ингредиенты:

250 г темного шоколада (содержание какао не менее 70%)
½ стакана муки
150 г сливочного масла
3 яйца
150 г сахара
½ чайной ложки разрыхлителя

Растопите шоколад и сливочное масло. Для этого используйте водяную баню: поместите миску с шоколадом и маслом на кастрюлю с кипящей водой, постоянно помешивая, чтобы масса не закипела.

Взбейте яйца с сахаром. Используйте миксер, чтобы взбить яйца с сахаром до образования пышной пены.

Соедините шоколадную и яичную смеси. Осторожно влейте растопленный шоколад в яичную пену, аккуратно перемешивая лопаткой.

Добавьте сухие ингредиенты. Всыпьте разрыхлитель и муку, тщательно перемешивая тесто до однородности.

Выпекайте брауни. Вылейте тесто в форму для выпечки и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут. Брауни должен остаться слегка непропеченным внутри.

Готовый брауни подавайте теплым, дополнив шариком ванильного мороженого. Этот десерт станет настоящим украшением вашего стола и подарит незабываемые вкусовые ощущения.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты
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