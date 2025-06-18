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Просто засыпаю мыло содой в выходной: Невероятный способ поможет решить проблему — совет на вес золота

Просто засыпаю мыло содой в выходной: Невероятный способ поможет решить проблему — совет на вес золота

10:34, 18 июн 2025

Эксперты канала "СодаСовет" поделились рецептом домашнего стирального порошка, который не только эффективно удаляет загрязнения, но и придает белью невероятную свежесть. Для его приготовления понадобятся всего три компонента: 200 граммов соды, 200 граммов хозяйственного мыла и несколько капель эфирного масла (по желанию).

Процесс приготовления прост: натрите хозяйственное мыло на мелкой терке или измельчите в кухонном комбайне. Затем смешайте его с содой и добавьте пару капель любимого эфирного масла, чтобы придать белью приятный аромат после стирки.

Храните готовый порошок в герметичной емкости в сухом месте. Он идеально подходит для ручной стирки и замачивания белья. Этот экологичный и экономичный способ не только поможет сэкономить деньги, но и сохранит здоровье вашей семьи, исключив контакт с агрессивными химическими веществами.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: уборка стирка
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