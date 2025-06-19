Ушлые хозяйки кладут под ковер лаврушку: так избавляются от надоевших проблем — нужно лишь 4 листочка

09:50, 19 июн 2025

Лавровый лист, чьи истоки восходят к античным временам, представляет собой гораздо больше, чем просто кулинарный ингредиент. Это универсальное растение обладает уникальными свойствами, которые делают его незаменимым помощником в различных сферах жизни.

В древности лавр был символом славы и триумфа. Венки из его веток украшали головы воинов, возвращавшихся с победой. Олицетворяя мужественность и красоту, лавровое дерево высоко ценилось среди представителей элиты того времени. Это растение окружало ореол величия и почета.

Сегодня лавр широко используется в кулинарии, придавая блюдам неповторимый аромат и вкус. Однако мало кто знает, что сфера применения этого средиземноморского растения гораздо шире. На приусадебных участках лавровые листья находят применение в изготовлении удобрений и инсектицидов, способствуя здоровому росту культур. Кроме того, их ароматические свойства позволяют очищать воздух в домах и использовать лавр в качестве натурального антисептика.

Эксперт в области домоводства Светлана Серебрякова поделилась интересным ритуалом, который, по ее словам, может привлечь богатство и избавить от бедности. Для этого необходимо взять четыре лавровых листа и расположить их в форме креста под придверным ковриком, сложив черенки вместе. Этот простой обряд следует провести в новолуние, а затем оставить листья у порога на месяц. Согласно верованиям, такой ритуал откроет двери для удачи и процветания в доме.

Автор: Алия Карачурина