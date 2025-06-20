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Как превратить старые подушки в новые без лишних затрат: простой трюк с ножницами и расческой

Как превратить старые подушки в новые без лишних затрат: простой трюк с ножницами и расческой

10:37, 20 июн 2025

С течением времени даже самые качественные подушки из инновационного наполнителя холлофайбера теряют свою первоначальную форму и упругость. Волокна сминаются и сбиваются в плотные комки, отнимая у подушки ее пышность и мягкость. Однако не спешите выбрасывать старые изделия — существует простой и экономичный способ вернуть холлофайберу его прежнюю воздушность.

В отличие от традиционных перьевых подушек, которые можно легко взбить для восстановления формы, холлофайбер требует более тщательного подхода. Тем не менее, этот процесс не представляет особой сложности и может быть выполнен в домашних условиях с минимальными усилиями. Все, что вам понадобится — пара обычных массажных расчесок и небольшие ножницы.

Первым шагом станет аккуратный разрез подушки по шву длиной около 5-10 сантиметров. Через это отверстие вы сможете полностью извлечь наполнитель, несмотря на его первоначально скомканное состояние. Перенесите весь холлофайбер в отдельную вместительную емкость, будь то тазик, коробка или большая миска.

Затем наступает ключевой этап: расчесывание застарелых комков волокон. Возьмите массажные расчески в каждую руку и зажмите между их жесткими зубчиками порцию холлофайбера. Медленными движениями расчесывайте скопление, помогая распутаться спутанным волокнам. Это действие придаст наполнителю былую пышность и сделает его снова упругим и воздушным.

Когда весь холлофайбер будет тщательно расчесан, аккуратно перенесите его обратно в наволочку, равномерно распределите и зашейте разрез. Поразительный результат не заставит себя ждать — ваша подушка вновь станет мягкой, словно новая! Благодаря этому простому лайфхаку вы сэкономите средства на покупке замены и продлите срок службы любимых подушек.

Подушка как новая: возвращаем белизну с помощью простых ингредиентов

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: подушка советы
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