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Никогда так не говорите: педиатр назвала запретную фразу для разговора с ребенком — испугается и разозлится

Никогда так не говорите: педиатр назвала запретную фразу для разговора с ребенком — испугается и разозлится

10:26, 20 июн 2025

Общение с детьми — это особое искусство, требующее терпения, мудрости и деликатности. Маленькие исследователи мира зачастую поглощены собственными открытиями и не всегда внимательны к словам взрослых. В этой ситуации родителям приходится находить творческие подходы, чтобы установить контакт и донести важные мысли.

Врач-педиатр и неонатолог Марьям Сайфуллина предостерегает от использования излишне формальных или сухих фраз при общении с детьми. По ее словам, такие вступления, как «Нам нужно с тобой кое-что обсудить, давай сядем и поговорим», зачастую вызывают у малышей состояние повышенной тревожности и даже агрессии. Подобные формулировки, больше уместные в деловом общении, могут оттолкнуть ребенка и создать ненужный барьер в коммуникации.

Вместо этого эксперт рекомендует использовать более дружелюбные и открытые вопросы, вовлекающие юного собеседника в диалог. Например, спросить: «Что ты думаешь об этом?», проявив искренний интерес к мыслям и мнению маленького человека. Такой подход помогает установить атмосферу доверия и взаимопонимания, столь необходимую для плодотворного общения.

Сайфуллина также напоминает о важности неторопливости и паузах в разговоре с детьми. Нужно предоставить им время для обдумывания сказанного, не торопить с ответом. Проявление терпения и уважения к внутреннему ритму ребенка — залог успешной коммуникации. Кроме того, теплые объятия и тактильный контакт, если ребенок к ним расположен, могут создать атмосферу безопасности и доверия.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
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