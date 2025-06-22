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Кондиционера бояться не стоит: начните им пользоваться именно так — больше никакой простуды, температуры и плохого самочувствия

Кондиционера бояться не стоит: начните им пользоваться именно так — больше никакой простуды, температуры и плохого самочувствия

12:05, 22 июн 2025

Кондиционеры становятся незаменимыми помощниками в борьбе с жарой. Однако их неправильное использование может привести к неожиданным последствиям для здоровья. Эксперты предупреждают: риск подхватить простуду от искусственного охлаждения вполне реален, но его можно минимизировать, следуя простым правилам.

Павел Воробьёв, доктор медицинских наук, обращает внимание на ключевой фактор риска — прямой контакт с потоком холодного воздуха. «Главное правило — не располагаться непосредственно под кондиционером», — подчеркивает специалист. Он рекомендует либо находиться на расстоянии от прибора, либо настроить его так, чтобы воздух рассеивался по помещению, например, направив поток на потолок.

Эти рекомендации актуальны не только для кондиционеров, но и для вентиляторов. Оба типа устройств могут создавать локальные зоны переохлаждения, что увеличивает вероятность простудных заболеваний.

Важно учитывать, что кондиционеры не только охлаждают, но и осушают воздух. Это может негативно сказываться на слизистых оболочках носоглотки, делая их более уязвимыми перед микробами. Поэтому эксперты советуют контролировать уровень влажности в помещении, используя при необходимости увлажнители воздуха.

В современном мире, где кондиционеры встречаются повсеместно — дома, на работе, в магазинах и других общественных местах — важно помнить об этих простых мерах предосторожности. Правильное использование охлаждающих устройств поможет сохранить комфорт в жаркие дни и при этом избежать нежелательных последствий для здоровья.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: кондиционер здоровье
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