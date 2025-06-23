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Как быстро разварить горох: сыпать соду и замачивать не придется — раскрыт секрет хитрых хозяек

Как быстро разварить горох: сыпать соду и замачивать не придется — раскрыт секрет хитрых хозяек

11:23, 23 июн 2025

Анжелика Плеханова, опытный повар-технолог, поделилась уникальной техникой варки гороха, основанной на использовании температурных контрастов. Суть метода заключается в создании резких перепадов температуры во время варки, что способствует ускоренному размягчению гороха изнутри.

Процесс начинается с тщательного промывания гороха. Затем его помещают в кастрюлю и заливают водой так, чтобы она лишь немного покрывала горошины — примерно на один сантиметр. После закипания воды в кастрюлю добавляют несколько кубиков льда. Этот шаг повторяют каждые семь минут на протяжении всего времени варки.

Плеханова подчеркивает важность соблюдения нескольких ключевых моментов: горох следует готовить на медленном огне, обязательно под крышкой. Такой подход обеспечивает равномерное распределение тепла и сохранение влаги, что способствует более быстрому и качественному приготовлению.

Эксперты объясняют эффективность данного метода тем, что резкие перепады температуры вызывают микроразрывы в структуре горошин, ускоряя процесс их размягчения. Этот принцип применим не только к гороху, но и к другим бобовым культурам и продуктам, требующим длительной варки.

Использование этой техники позволяет существенно сократить время приготовления гороха без необходимости предварительного замачивания или добавления химических размягчителей, таких как сода. Это не только экономит время, но и сохраняет натуральный вкус и питательные свойства продукта.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы горох рецепты
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