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Можно ли есть старый картофель, который пророс: врачи дали четкий ответ — в многолетнем споре поставлена точка

Можно ли есть старый картофель, который пророс: врачи дали четкий ответ — в многолетнем споре поставлена точка

09:14, 23 июн 2025

Многие хозяйки сталкиваются с дилеммой: как поступить с оставшимся с прошлого года картофелем, на котором появились ростки? Продолжать ли использовать такие клубни в кулинарии или лучше отправить их в компост? Этот вопрос вызывает немало споров и обсуждений среди любителей домашней кухни.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к эксперту — врачу-гастроэнтерологу, кандидату медицинских наук Евгении Атьковой. Специалист дала четкие рекомендации по использованию проросшего картофеля, опираясь на научные данные и многолетний опыт.

Ключевым фактором в определении пригодности картофеля к употреблению является длина ростков. Евгения Атькова подчеркивает, что клубни с небольшими ростками вполне можно использовать в пищу после соответствующей обработки. Достаточно удалить ростки и глазки, тщательно очистить кожуру, и картофель готов к приготовлению.

Однако ситуация меняется, когда речь идет о картофеле с крупными ростками, превышающими 3 см в длину. В этом случае эксперт настоятельно рекомендует отказаться от употребления таких клубней. Причина кроется в биохимических процессах, происходящих в перезревшем картофеле.

Дело в том, что картофель принадлежит к семейству пасленовых, которые содержат алкалоид соланин. Это вещество в небольших количествах присутствует во всех частях растения, но его концентрация значительно возрастает в перезревших клубнях. Избыток соланина придает картофелю зеленоватый оттенок и делает его токсичным для человеческого организма.

«Повышенное содержание соланина может вызвать серьезные проблемы со здоровьем», — предупреждает Евгения Атькова.

По ее словам, симптомы отравления варьируются от легкого расстройства желудка до более серьезных нарушений, включая проблемы с сознанием. Поэтому употребление в пищу картофеля с большим количеством крупных ростков несет реальную угрозу для здоровья.

Эксперт также обращает внимание на способ приготовления старого картофеля. Даже если ростки небольшие, врач не рекомендует готовить такой картофель «в мундире». Лучше всего тщательно очистить клубни, удалив все потенциально опасные части.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: картофель советы
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