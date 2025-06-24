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Кладу в банку измельчённый укроп и засыпаю солью: такая заготовка делается 10 минут, а хранится до 6 месяцев — свежая зелень на всю зиму

Кладу в банку измельчённый укроп и засыпаю солью: такая заготовка делается 10 минут, а хранится до 6 месяцев — свежая зелень на всю зиму

14:12, 24 июн 2025

Эксперты кулинарного Телеграм-канала «Вкусные секреты» поделились оригинальным рецептом заготовки укропа, который не требует сушки или заморозки. Этот способ особенно актуален для тех, кто ценит свежесть зелени и стремится сохранить ее натуральный вкус.

Процесс начинается с тщательного отбора сырья. Рекомендуется выбирать только самые свежие и упругие веточки укропа, без каких-либо повреждений. После этого зелень необходимо тщательно промыть и дать ей обсохнуть в дуршлаге в течение 10-15 минут.

Следующий этап включает измельчение укропа и смешивание его с солью. Этот шаг критически важен, так как соль выступает в роли природного консерванта, позволяющего сохранить свежесть и аромат зелени на длительное время.

Особое внимание уделяется подготовке тары для хранения. Банки следует тщательно вымыть и продезинфицировать с помощью уксуса. Это обеспечивает стерильность и предотвращает развитие нежелательных микроорганизмов.

Заключительный этап — упаковка подготовленной зелени в банки. Важно плотно утрамбовать укропную массу, чтобы избежать образования воздушных карманов. После этого банки закрываются крышками и помещаются в холодильник.

При соблюдении всех этапов процесса, укроп сохраняет свою свежесть и сочность до полугода. Это значительно превышает срок хранения свежей зелени и позволяет наслаждаться ароматом укропа даже в зимний период.

Стоит отметить, что данный метод имеет значительное преимущество перед сушкой укропа. Засушенная зелень не только теряет привлекательный внешний вид, но и лишается большей части полезных веществ. Предложенный способ заготовки позволяет сохранить максимум питательных свойств укропа.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: укроп советы
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